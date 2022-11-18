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18 ноября

Российский боксер заявил о намерении сменить спортивное гражданство на сербское

Lenta.ruиещё 1

Российский боксер Василий Войцеховский заявил о намерении сменить спортивное гражданство на сербское. Об этом сообщает ТАСС.

Российский боксер решил сменить гражданство
Фото: ТАССТАСС

«Мне бы хотелось иметь возможность боксировать за титулы чемпиона мира. Посредством этого я бы смог объединить и без того близкие наши братские народы», — заявил спортсмен.

Войцеховский отметил, что под сербским флагом он сможет выходить на поединки за границей в условиях санкций, и добавил, что не собирается отказываться от российского паспорта.

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Войцеховский провел в профессиональной карьере девять боев, в каждом из которых одержал победу. 9 июня он победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Гасана Гасанова.

15 ноября появилась информация, что российский биатлонист Виктор Плицев сменил спортивное гражданство. 27-летний Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступить в новом сезоне на международных турнирах.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, шахматы и бокс россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Бокс,Виктор Плицев,Гасан Гасанов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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