Российский боксер решил сменить гражданство

Российский боксер Василий Войцеховский заявил о намерении сменить спортивное гражданство на сербское. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мне бы хотелось иметь возможность боксировать за титулы чемпиона мира. Посредством этого я бы смог объединить и без того близкие наши братские народы», — заявил спортсмен.

Войцеховский отметил, что под сербским флагом он сможет выходить на поединки за границей в условиях санкций, и добавил, что не собирается отказываться от российского паспорта.

Войцеховский провел в профессиональной карьере девять боев, в каждом из которых одержал победу. 9 июня он победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Гасана Гасанова.

15 ноября появилась информация, что российский биатлонист Виктор Плицев сменил спортивное гражданство. 27-летний Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступить в новом сезоне на международных турнирах.