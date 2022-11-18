Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы вышел из комы

Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы выведен из комы. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный журналист Дэн Рафаэль.
Напомним, Ербосынулы был введён в кому после поединка во втором среднем весе с представителем Кубы Дэвидом Морреллом. Противостояние состоялось в ночь с 5 на 6 ноября по московскому времени в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).
Перед 12-м раундом Моррелл уверенно побеждал со счётом 110-99, 108-101, 110-99. В заключительном отрезке боя кубинец два раза отправлял казаха в нокдаун. После второго случая рефери принял решение остановить бой. Сразу после поединка Аудоса отправили в больницу, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. По этой причине Ербосынулы и ввели в искусственную кому.