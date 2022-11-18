Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы вышел из комы

Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы выведен из комы. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный журналист Дэн Рафаэль.

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Напомним, Ербосынулы был введён в кому после поединка во втором среднем весе с представителем Кубы Дэвидом Морреллом. Противостояние состоялось в ночь с 5 на 6 ноября по московскому времени в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).