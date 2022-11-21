Артур Бетербиев опубликовал пост после анонса боя с Ярдом

«Друзья, хорошие новости! 28 января встречусь с Энтони Ярдом. Он претендент на пояс WBO, но так как у меня три пояса, на кону будут они все, как и во всех моих боях. Поэтому в ближайшее время меня ждет серьёзная работа. Вы со мной?» – написал боец в социальных сетях.