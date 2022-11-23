«Это в какой-то степени событие уровня чемпионата мира по футболу»

Исполнительный директор RCC Николай Клименко в интервью «Матч ТВ» заявил, противостояние между бойцами Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко в какой то степени соответствует событию уровня чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре в ноябре декабре.
Бой между Шлеменко и Исмаиловым пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Изначально эти бойцы должны были встретиться 26 августа, но Исмаилов не сумел восстановиться после травмы к этим срокам. Шлеменко провел бой с сербом Александром Иличем, сенсационно уступив на 20 й секунде.
— Почему была выбрана дата именно 3 декабря? Были ли варианты провести это противостояние позднее?
— Декабрь — это месяц, когда мы традиционно завершаем год. Если брать дату, то 3 декабря была единственной свободной датой на площадке.
— Сейчас идет чемпионат мира по футболу в Катаре, и все внимание аудитории, интересующейся спортом, приковано к этому турниру. И многие промоутеры предпочитают воздержаться от проведения турниров в эти сроки. Не боитесь, что из матчей ЧМ у вашего турнира будет меньше аудитории?
— На самом деле, я не вижу здесь глобальной проблемы. Соглашусь, аудитория может пересекаться, но глобально это никак не повлияет ни на продажу билетов, ни на просмотры.
ММА — это другой вид спорта, у которого есть свой зритель. На первом этапе мы продали все билеты, когда придёт очередь VIP мест, они закончатся за один день. Шлеменко vs Исмаилов — это в какой то степени тоже событие уровня чемпионата мира. Кстати, лично я вообще не слежу за футболом, — отметил Клименко в интервью «Матч ТВ».
В активе 38 летнего экс чемпиона Bellator Шлеменко 61 победа, 14 поражений и одна ничья. Последняя победа Шторма датирована 17 октября 2021 года, когда был побежден Артур Гусейнов. В 2022 году Шлеменко провел два поединка. В августе было поражение от Илича, а в конце сентября россиянин впервые в карьере свел поединок вничью. Произошло это в Омске на турнире собственной лиги против бразильца Клебера Соузы.
На счету 36 летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и ничья в смешанных единоборствах. В последний раз боец проводил бой по ММА 16 октября 2021 года, когда досрочно уступил Владимиру Минееву в поединке за пояс AMC Fight Nights. В 2022 году Исмаилов попробовал себя в профессиональном боксе и одержал две победы. В дебютном поединке в феврале был повержен Оланреваджу Дуродола из Нигерии, а в октябре — Илич.