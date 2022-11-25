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3 часа назад

Экс-чемпион мира по боксу Фуэнтес скончался спустя год после черепно-мозговой травмы в бою

Газета.Ruиещё 2

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что мексиканский боксер Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет.

Экс-чемпион мира по боксу скончался в возрасте 37 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Воин, который cражалcя до поcледнего вздоха. Наши cоболезнования его cемье и друзьям», — написал Сулейман в соцсетях.

Смерть спортсмена наступила через 13 месяцев после того, как он получил черепно мозговую травму в шестом раунде, проиграв нокаутом Дэвиду Куэльяру.

Фуэнтеса ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек мозга после обнаружения тромба. Бой с Куэльяром стал первым для мексиканца за три года.

Фуэнтес начал профессиональную карьеру в 2007 году и оставался непобежденным до 2011 года. Мексиканец — бывший обладатель титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе и временного титула чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе.

В общей сложности в его активе 25 побед при семи поражениях.

Ранее сообщалось, что российский бобслеист Максим Баньков скончался на 25-м году жизни.

По официальной информации, спортсмен умер после болезни.

Бокс,Максим Баньков,
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