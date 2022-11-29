Альварес назвал Агуэро «ублюдком»

Мексиканский боксер Сауль Альварес ответил на слова экс-футболиста сборной Аргентины Серхио Агуэро, вступившегося за своего бывшего партнера по национальной команде Лионеля Месси.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Напомним, в соцсетях ранее появилось фото из раздевалки сборной Аргентины после победы над Мексикой (2:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. На кадрах видно, что в ногах Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. После этого Альварес обвинил футболиста в неуважении.

Агуэро в ответ заявил, что Месси случайно наступил на футболку в попытке снять бутсы. Он также отметил, что боксер не разбирается в футболе.

«Ты тоже ублюдок, сначала что-то мне пишешь, а теперь ретируешься. Не будь лицемерным ублюдком», — написал Альварес.