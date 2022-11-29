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34 минуты назад

Мексиканский боксер Альварес назвал Агуэро "ублюдком" после того, как он вступился за Месси

Газета.Ru

Мексиканский боксер Сауль Альварес ответил на слова экс-футболиста сборной Аргентины Серхио Агуэро, вступившегося за своего бывшего партнера по национальной команде Лионеля Месси.

Альварес назвал Агуэро «ублюдком»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, в соцсетях ранее появилось фото из раздевалки сборной Аргентины после победы над Мексикой (2:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. На кадрах видно, что в ногах Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. После этого Альварес обвинил футболиста в неуважении.

Агуэро в ответ заявил, что Месси случайно наступил на футболку в попытке снять бутсы. Он также отметил, что боксер не разбирается в футболе.

«Ты тоже ублюдок, сначала что-то мне пишешь, а теперь ретируешься. Не будь лицемерным ублюдком», — написал Альварес.

В 3-м туре группового раунда, в котором решится судьба путевок в плей-офф в квартете С, Аргентина сыграет со сборной Польши, а Мексика — с Саудовской Аравией. Обе встречи пройдут 30 ноября.

Бокс,Лионель Месси,
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