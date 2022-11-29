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1 час назад

Джошуа сделал заявление о поединке с Фьюри

Lenta.ruиещё 1

Британский боксер Энтони Джошуа сделал заявление о поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри. Его слова доступны на YouTube-канале iD Boxing.

Джошуа сделал заявление о поединке с Фьюри
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Удачи ему в следующем бою. Потом, как мне кажется, он захочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона. В таком случае я буду драться с кем-то другим», — сказал Джошуа.

Он выразил надежду, что они оба станут победителями в своих боях и тогда будут готовы сразиться друг с другом.

3 декабря Фьюри встретится с соотечественником Дереком Чисорой. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Боксеры поспорят за пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Фьюри — действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. На его счету 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. Джошуа провел 27 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения.

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