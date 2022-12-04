Тайсон Фьюри защитил титул WBC

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри победил соотечественника Дерека Чисору и защитил пояс. Поединок состоялся в Лондоне и завершился в десятом раунде, сообщает ТАСС. Фьюри засчитали победу техническим нокаутом. После окончания поединка Фьюри вызвал на бой чемпиона WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика.