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50 минут назад

Тайсон Фьюри защитил титул WBC

BFM.RUиещё 16

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри победил соотечественника Дерека Чисору и защитил пояс. Поединок состоялся в Лондоне и завершился в десятом раунде, сообщает ТАСС. Фьюри засчитали победу техническим нокаутом. После окончания поединка Фьюри вызвал на бой чемпиона WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика.

Тайсон Фьюри защитил титул WBC
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это уже третья победа Фьюри над Чисорой. Тайсон Фьюри остается непобежденным боксером, на его счету теперь 33 победы при одной ничьей.

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