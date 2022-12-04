Тайсон Фьюри и Александр Усик пожали руки

В Лондоне (Великобритания) завершился боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе 34-летний британец Тайсон Фьюри проводил третью защиту титула против 38-летнего соотечественника Дерека Чисоры.

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Бой был завершён в десятом раунде — судья остановил поединок, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. После этого поединка Фьюри вызвал на бой чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

Фьюри обозвал украинца «мусором». Тем не менее, спортсмены всё равно пожали друг другу руки.