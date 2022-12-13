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45 минут назад

Дмитрий Бивол стал «Боксёром года» по версии WBA

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол получил награду «Боксёр года» на проходящем в эти дни в Орландо юбилейном, сотом конгрессе Всемирной боксёрской ассоциации.

Россиянина назвали "Боксером года" по версии WBA
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Награду российскому боксёру, который в этом году дважды защитил свой пояс благодаря победам над сильнейшим боксёром мира независимо от весовой категории Саулем «Канело» Альваресом (57-1-2, 39 КО) и не имевшим поражений экс-чемпионом мира Хильберто Рамиресом (44-0, 30 КО), вручил президент WBA Хильберто Мендоса.

«От имени Всемирной боксёрской ассоциации за то, что вы доказали на ринге, но не только в этом году, а и в предыдущие годы, за ваши упорные усилия и целеустремленность, за всё, что вы сделали для нас, за то, что вы представляли нас в ранге чемпиона мира, я награждаю вас, Дмитрий, от имени дирекции и всей семьи WBA, званием боксёра года по версии WBA в 2022 году», — сказал Мендоса и выразил надежду увидеть Бивола на этом же месте в 2023 году.

«Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провёл много боёв за титул WBA. Большое спасибо! И большое спасибо моей команде! Попытаюсь сделать всё, что в моих силах, в 2023 году и в последующие годы», — сказал Бивол.

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