ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Японский боксер Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира

ТАСС

Японец Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 53,52 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем во вторник в Токио, он выиграл у британца Пола Батлера нокаутом в 11-м раунде.

Японский боксер Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
Фото: ТАСС ТАСС

Иноуэ защитил титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Батлеру.

В активе 29-летнего японца теперь 24 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. Он одержал 13-ю победу нокаутом в 14 последних поединках. Иноуэ становился чемпионом мира в трех весовых категориях. В 2019 году он стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), выиграв у филиппинца Нонито Донейра.

34-летний Батлер не сумел в первый раз защитить титул чемпиона мира по версии WBO. В апреле этого года он завоевал временный пояс организации, победив филиппинца Джонаса Султана, а в мае был объявлен полноценным чемпионом мира после лишения титула филиппинца Джона Риэля Касимеро. Батлер в 2014 году стал чемпионом мира по версии IBF, но не сумел его защитить, проиграв южноафриканцу Золани Тете. В активе британца теперь 34 победы (15 нокаутом) и 3 поражения.

Абсолютными чемпионами мира в профессиональном боксе в настоящее время также являются американцы Девин Хэйни (весовая категория до 61,23 кг), Джермелл Чарло (до 69,9 кг) и мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг).

Бокс,Джермелл Чарло,Пол Батлер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители