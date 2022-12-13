Японский боксер Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира

Японец Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 53,52 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем во вторник в Токио, он выиграл у британца Пола Батлера нокаутом в 11-м раунде.

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Иноуэ защитил титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Батлеру.

В активе 29-летнего японца теперь 24 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. Он одержал 13-ю победу нокаутом в 14 последних поединках. Иноуэ становился чемпионом мира в трех весовых категориях. В 2019 году он стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), выиграв у филиппинца Нонито Донейра.

34-летний Батлер не сумел в первый раз защитить титул чемпиона мира по версии WBO. В апреле этого года он завоевал временный пояс организации, победив филиппинца Джонаса Султана, а в мае был объявлен полноценным чемпионом мира после лишения титула филиппинца Джона Риэля Касимеро. Батлер в 2014 году стал чемпионом мира по версии IBF, но не сумел его защитить, проиграв южноафриканцу Золани Тете. В активе британца теперь 34 победы (15 нокаутом) и 3 поражения.