Российский боксёр Аванесян: эти твари хотели меня убить, разочаровался в профессиональном боксе

Российский боксёр Давид Аванесян выступил с обвинениями в адрес обладателя чемпионского пояса по версии WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда. Россиянин подозревает команду соперника в махинациях с перчатками.

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«Судьи должны были остановить бой! До шестого раунда я вёл по очкам со счётом 3–2. Я не видел состояние перчаток Кроуфорда во время боя, ведь я был на адреналине, мне было не до

Эти твари хотели убить меня. Они у себя, поэтому что хотят, то и творят. Вот вам и «великий боксер»… Они были готовы пойти на всё ради победы. Придумали сами какие-то новые правила, не дали тренеру прикоснуться к перчаткам перед началом боя. У них там настоящая мафия, все схвачено.

То, что они сделали, — преступление. После боя меня обследовали, но у них ведь везде всё схвачено. Типа, русский — до свидания. Я приеду в России и ещё раз проверюсь, но сейчас вроде уже не тошнит. Думаю, если бы было что то серьёзное, то уже почувствовал бы.

Кроуфорд как кастетом бил, полный беспредел. Я, честно говоря, не ожидал такого. Мой менеджер уже готовит протест. Я разочаровался в профессиональном боксе», — приводит слова Аванесяна «Матч ТВ».