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3 часа назад

Всемирная боксерская ассоциация восстановила россиян в рейтингах

Lenta.ruиещё 11

Всемирная боксерская ассоциация восстановила россиян в рейтингах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) восстановила российских и белорусских спортсменов в своих рейтингах. Об этом сообщается на сайте организации.

«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту», — говорится в заявлении WBA. При этом в организации отметили, что боксеры, которые выскажутся в поддержку специальной военной операции, будут отстранены от соревнований.

В марте WBA исключила россиян и белорусов из своих рейтинговых списков, сохранив статусы для действующих чемпионов мира или отдельных регионов. Также организация вместе с Всемирным боксерским советом (WBC), Всемирной боксерской организацией (WBO) и Международной боксерской федерацией (IBF) отказалась признавать или утверждать поединки на территории России.

При этом Международная ассоциация бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами. В случае их победы будет исполняться гимн страны.

Бокс,Умар Кремлев,
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