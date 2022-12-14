Всемирная боксерская ассоциация восстановила россиян в рейтингах

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) восстановила российских и белорусских спортсменов в своих рейтингах. Об этом сообщается на сайте организации.

«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту», — говорится в заявлении WBA. При этом в организации отметили, что боксеры, которые выскажутся в поддержку специальной военной операции, будут отстранены от соревнований.

В марте WBA исключила россиян и белорусов из своих рейтинговых списков, сохранив статусы для действующих чемпионов мира или отдельных регионов. Также организация вместе с Всемирным боксерским советом (WBC), Всемирной боксерской организацией (WBO) и Международной боксерской федерацией (IBF) отказалась признавать или утверждать поединки на территории России.