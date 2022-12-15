Российский боксер Аванесян хочет оспорить результат боя с Кроуфордом

Российский боксер Давид Аванесян хочет оспорить результат боя против американца Теренса Кроуфорда из-за предполагаемого мошенничества с перчатками. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель россиянина.
Аванесян в минувшие выходные проиграл Кроуфорду в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В середине боя перчатки Кроуфорда были разорваны по шву. Независимый эксперт принял решение о продолжении боя без замены перчаток.
"Давид жестко настроен. Мы будем искать возможность подать протест и оспорить результат. Мы думаем, что это было похоже на мошенничество с перчатками", - сказал собеседник агентства.