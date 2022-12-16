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1 час назад

Российский боксер Аванесян потребовал аннулировать результат боя против Кроуфорда

ТАСС

Россиянин Давид Аванесян обратился с жалобой в Атлетическую комиссию штата Небраска с требованием признать несостоявшимся бой против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг американца Теренса Кроуфорда. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель россиянина.

Российский боксер Аванесян потребовал аннулировать результат боя против Кроуфорда
Фото: СоцсетиСоцсети

Аванесян проиграл Кроуфорду нокаутом в шестом раунде поединка за титул чемпиона мира WBO, прошедшего в ночь на воскресенье в Омахе (США, штат Небраска). Во время боя у Кроуфорда порвались перчатки, команда Аванесяна считает, что с ними были проведены незаконные манипуляции.

"Мы подали жалобу в Атлетическую комиссию штата Небраска, задав многочисленные вопросы относительно перчаток. Допускаем дальнейшее обращение в суд. Считаем, что необходимо признать бой несостоявшимся, если наши опасения подтвердятся", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 34-летнего Аванесяна 29 побед (17 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья. Ранее он владел титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы.

Бокс,Теренс Кроуфорд,Давид Аванесян,
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