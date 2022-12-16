Российский боксер Аванесян потребовал аннулировать результат боя против Кроуфорда

Россиянин Давид Аванесян обратился с жалобой в Атлетическую комиссию штата Небраска с требованием признать несостоявшимся бой против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг американца Теренса Кроуфорда. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель россиянина.

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Аванесян проиграл Кроуфорду нокаутом в шестом раунде поединка за титул чемпиона мира WBO, прошедшего в ночь на воскресенье в Омахе (США, штат Небраска). Во время боя у Кроуфорда порвались перчатки, команда Аванесяна считает, что с ними были проведены незаконные манипуляции.

"Мы подали жалобу в Атлетическую комиссию штата Небраска, задав многочисленные вопросы относительно перчаток. Допускаем дальнейшее обращение в суд. Считаем, что необходимо признать бой несостоявшимся, если наши опасения подтвердятся", - сказал собеседник агентства.