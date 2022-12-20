«Больше не хочу слышать о том, что я мощный». Исмаилов встретился с Валуевым

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.