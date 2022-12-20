«Больше не хочу слышать о том, что я мощный». Исмаилов встретился с Валуевым

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.
«Я больше не хочу слышать о том, что я мощный», — подписал эту фотографию Исмаилов.
Николай Валуев — чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2008-2009), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004-2005), временный интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004), чемпион Азии по версии PABA (2001-2004).
Исмаилов в своём последнем бою победил соотечественника, Александра Шлеменко.