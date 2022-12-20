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1 час назад

«Больше не хочу слышать о том, что я мощный». Исмаилов встретился с Валуевым. Фото

Чемпионат.com

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.

«Больше не хочу слышать о том, что я мощный». Исмаилов встретился с Валуевым
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА

«Я больше не хочу слышать о том, что я мощный», — подписал эту фотографию Исмаилов.

Николай Валуев — чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2008-2009), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004-2005), временный интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004), чемпион Азии по версии PABA (2001-2004).

Исмаилов в своём последнем бою победил соотечественника, Александра Шлеменко.

Бокс,Магомед Исмаилов,Николай Валуев,Госдума,
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