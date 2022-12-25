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42 минуты назад

Промоутер Усика рассказал о подготовке боксера к боям

Газета.Ruиещё 3

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о подготовке спортсмена к боям, передает BT Sport.

Промоутер Усика раскрыл секрет его побед
Фото: газета.ругазета.ру

«Усик — человек, которому всё равно, с кем он дерется. Его подготовка остается неизменной. Он делает все, что ему говорят. Это тот самый секрет, почему он побеждает», — сказал Красюк.

13 декабря Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила соперника Усику в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец сразится за чемпионский пояс с британцем Даниэлем Дюбуа, сообщает пресс-служба WBA. Пока неизвестно, когда и где состоится этот бой.

Ранее тренер непобежденного украинского боксера, действующего чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Сергей Лапин рассказал, зачем команда приехала на бой британцев Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

Александр Усик узнал имя следующего соперника

Фьюри и Усик неоднократно высказывались о желании провести поединок друг с другом.

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