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16 часов назад

Прайс – о бое Усика и Фьюри: Тайсон будет драться грязно

Советский спорт

Ранее сообщалось, что их поединок пройдет не позднее марта 2023 года.

У Александра Усика нет никаких шансов на победу в поединке с Тайсоном Фьюри. Такое мнение выразил бывший британский боксер Дэвид Прайс.

«Фьюри – эксперт в том, чтобы быть большим дядькой. И он затопчет Александра Усика. Я думаю, Тайсон будет давить всем телом, драться грязно и, в итоге, победит в неряшливой манере», – заявил Прайс британским СМИ.

Напомним, британец – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок пройдет не позднее марта 2023 года.

Бокс,Тайсон Фьюри,Дэвид Прайс,Александр Усик,
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