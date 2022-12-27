Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
49 минут назад

Прайс объяснил, почему Усик проиграет Фьюри

Betassist

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс высказался о потенциальном поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Прайс объяснил, почему Усик проиграет Фьюри
Фото: BetassistBetassist

«Когда Джошуа пытался использовать свои габариты в реванше с Александром, я заметил, что Усик стал уставать. Фьюри лучше других использует свои размеры. Это его сил

На мой взгляд, для Усика Фьюри станет крупным соперником. Он навалится на него, будет использовать грязные приёмы и победит по очкам», — цитирует Прайса ID Boxing.

В августе 35-летний Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира. Бой-реванш прошёл в Джидде (Саудовская Аравия). По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей. В настоящее время украинец владеет поясами WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе. В его активе 20 побед в 20 поединках.

В ночь на 4 декабря в Лондоне состоялся третий поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, которые сразились за чемпионский титул в тяжёлом весе по версии WBC. Поединок закончился в 10-м раунде из-за остановки рефери. В итоге победу техническим нокаутом одержал Фьюри и сохранил чемпионский титул. На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья.

Бокс,Дерек Чисора,Тайсон Фьюри,Дэвид Прайс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители