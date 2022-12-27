Прайс объяснил, почему Усик проиграет Фьюри

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс высказался о потенциальном поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

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«Когда Джошуа пытался использовать свои габариты в реванше с Александром, я заметил, что Усик стал уставать. Фьюри лучше других использует свои размеры. Это его сил

На мой взгляд, для Усика Фьюри станет крупным соперником. Он навалится на него, будет использовать грязные приёмы и победит по очкам», — цитирует Прайса ID Boxing.

В августе 35-летний Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира. Бой-реванш прошёл в Джидде (Саудовская Аравия). По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей. В настоящее время украинец владеет поясами WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе. В его активе 20 побед в 20 поединках.