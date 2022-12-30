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43 минуты назад

Денис Лебедев: не хочу говорить о Кличко

Чемпионат.com

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев ответил на вопрос, встречался ли он когда-либо на Украине с известными в прошлом боксёрами братьями Владимиром и Виталием Кличко.

Денис Лебедев: не хочу говорить о Кличко
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После службы в армии Лебедев четыре года работал частным телохранителем в Ялте и Киеве.

«Нет, в то время я с этими боксёрами не встречался. Было дело потом в Москве после боя с Гильермо Джонсом, который я проиграл, сидел на диване, ко мне подошёл Виталий Кличко… Впрочем, не хочу я говорить о Кличко. Потому что то время пересекается с нынешним», — сказал Лебедев в интервью агентству «Татар-информ».

Денис Лебедев завершил спортивную карьеру в 2019 году.

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