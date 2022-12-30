Денис Лебедев: не хочу говорить о Кличко

«Нет, в то время я с этими боксёрами не встречался. Было дело потом в Москве после боя с Гильермо Джонсом, который я проиграл, сидел на диване, ко мне подошёл Виталий Кличко… Впрочем, не хочу я говорить о Кличко. Потому что то время пересекается с нынешним», — сказал Лебедев в интервью агентству «Татар-информ».