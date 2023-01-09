Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Менеджер Елеусинова и Дычко Зия Алиев рассказал о сроках возвращения боксеров на ринг

Sports.ruиещё 3

Менеджер казахстанских боксеров Данияра Елеусинова и Ивана Дычко Зия Алиев рассказал о сроках возращения спортсменов на ринг.

Менеджер Елеусинова и Дычко рассказал о сроках возвращения боксеров на ринг
Фото: Sports.ruSports.ru

– По Данияру мы сейчас ведем переговоры. Он стоит высоко в рейтинге, и такие переговоры с промоутерами вести тяжело...Это дорогой бой. У Дычко будет в феврале бой на шоу Бронера. Бронер делает возвращение, а бой Ивана будет вторым со-главным.

Напомним, накануне казахстанская Федерация профессионального бокса заявила о том, что промоутерская компания Алиева «Boxing Stars Management» была лишена лицензии, позволяющей ей проводить профессиональные турниры на территории страны.

Бокс,Иван Дычко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители