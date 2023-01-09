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40 минут назад

«Я просто теряю 90 минут». Бивол рассказал, почему не любит смотреть футбол

Чемпионат.comиещё 1

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своём отношении к футболу.

Бивол рассказал, почему не любит смотреть футбол
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Откровенно говоря, мне не нравится смотреть футбол. Я люблю играть в него. Мне не нравится много смотреть бокс, я люблю боксировать. Мне приносит удовольствие что-то делать.

Что касается просмотра футбола, то ты тратишь на это 90 минут. Это слишком много. Я просто теряю 90 минут, хотя могу поиграть в это время. Я смотрю некоторые матчи чемпиона мира. Конечно, в этот раз я их тоже смотрел. Я болел за Аргентину из-за Месси, как и все. Я могу объяснить почему. Мне нравится, что у нас есть человек, который добился в футболе всего. У него есть все награды, Месси везде был чемпионом, а теперь он выиграл чемпионат мира. Это настоящая история, она меня мотивирует. Поэтому я болею за него», — сказал Бивол на YouTube-каналt Boxing Social.

Бокс,Дмитрий Бивол,
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