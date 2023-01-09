Бивол рассказал, почему не любит смотреть футбол

«Откровенно говоря, мне не нравится смотреть футбол. Я люблю играть в него. Мне не нравится много смотреть бокс, я люблю боксировать. Мне приносит удовольствие что-то делать.



Что касается просмотра футбола, то ты тратишь на это 90 минут. Это слишком много. Я просто теряю 90 минут, хотя могу поиграть в это время. Я смотрю некоторые матчи чемпиона мира. Конечно, в этот раз я их тоже смотрел. Я болел за Аргентину из-за Месси, как и все. Я могу объяснить почему. Мне нравится, что у нас есть человек, который добился в футболе всего. У него есть все награды, Месси везде был чемпионом, а теперь он выиграл чемпионат мира. Это настоящая история, она меня мотивирует. Поэтому я болею за него», — сказал Бивол на YouTube-каналt Boxing Social.