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27 минут назад

Россиянин Дмитрий Бивол признан лучшим боксером мира 2022 года по версии журнала The Ring

ТАСС

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол признан лучшим боксером 2022 года по версии американского журнала The Ring. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте издания.

Бивол признан лучшим боксером мира 2022 года
Фото: ТАССТАСС

В борьбе за награду россиянин опередил чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ (оба - Япония) и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе американца Джесси Родригеса.

В прошлом году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Всего на счету 32-летнего россиянина 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бивол стал вторым представителем России, которого The Ring признал боксером года, в 2014 году награду получил Сергей Ковалев.

The Ring - авторитетный ежемесячный журнал, выходящий с 1922 года. Его владельцем является бывший чемпион мира в шести весовых категориях, ныне промоутер американец Оскар де ла Хойя. Журнал разыгрывает собственный титул чемпиона мира. Награду лучшему боксеру года издание вручает с 1928 года, рекордсменом является американец Мохаммед Али (пять раз).

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