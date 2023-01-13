Бивол признан лучшим боксером мира 2022 года

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол признан лучшим боксером 2022 года по версии американского журнала The Ring. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте издания.

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В борьбе за награду россиянин опередил чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ (оба - Япония) и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе американца Джесси Родригеса.

В прошлом году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Всего на счету 32-летнего россиянина 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бивол стал вторым представителем России, которого The Ring признал боксером года, в 2014 году награду получил Сергей Ковалев.