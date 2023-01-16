«Мы никогда не были друзьями». Бетербиев захотел провести бой с Биволом

Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBC в полутяжелом весе, россиянин Артур Бетербиев заявил, что хочет провести поединок против соотечественника Дмитрия Бивола.
— Мне нужен Бивол! У него есть все, что мне нужно, поэтому хотел бы подраться с ним. Надеюсь, что мы встретимся в ринге в 2023 году. Но проблема в нем, а не во мне. Последние года три он только и говорил, что хочет бой со мной.
Он только говорил, а мы уже провели объединительные бои против Александра Гвоздика и Джо Смита.
Мы вместе выступали за сборную по любителям, мы были знакомы, но он был моложе меня. Мы не общались уже 10 лет. Он тогда весил 75 килограммов, не мой вес. Мы никогда не были друзьями, — привело слова Бетербиева издание BoxingScene.
В активе 32 летнего чемпиона WBA Бивола 21 победа на профессиональном ринге (11 — нокаутом). В 2022 году россиянин единогласным решением судей победил мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса и был признан лучшим боксером года по версии WBA.
На счету чемпиона WBC, IBF, WBO Бетербиева, которому в январе исполнится 38 лет, 18 досрочных побед на профессиональном ринге.
28 января Бетербиев проведет титульный бой против британца Энтони Ярда.