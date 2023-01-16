«Мы никогда не были друзьями». Бетербиев захотел провести бой с Биволом

— Мне нужен Бивол! У него есть все, что мне нужно, поэтому хотел бы подраться с ним. Надеюсь, что мы встретимся в ринге в 2023 году. Но проблема в нем, а не во мне. Последние года три он только и говорил, что хочет бой со мной.



Он только говорил, а мы уже провели объединительные бои против Александра Гвоздика и Джо Смита.



Мы вместе выступали за сборную по любителям, мы были знакомы, но он был моложе меня. Мы не общались уже 10 лет. Он тогда весил 75 килограммов, не мой вес. Мы никогда не были друзьями, — привело слова Бетербиева издание BoxingScene.