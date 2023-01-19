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29 минут назад

Украинский боксер Усик ответил на слова британца Фьюри, назвавшего его кроликом

Газета.Ruиещё 6

Украинский боксер Александр Усик в социальных сетях отреагировал на слова британца Тайсона Фьюри в свой адрес.

Усик ответил на слова британца Фьюри, назвавшего его кроликом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее Фьюри обратился к Усику со словами «Я иду за тобой, кролик».

Напомним, боксеры неоднократно высказывались о желании провести поединок друг с другом, однако на данный момент нет никакой официальной информации по поводу этого события. После боя с Дереком Чисорой Фьюри бросил вызов Усику, который был на поединке.

«Кролик идет за тобой, пузо!» — ответил украинец, прикрепив к сообщению свое фото.

13 декабря Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила соперника Усику в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец сразится за чемпионский пояс с британцем Даниэлем Дюбуа. Пока неизвестно, когда и где состоится этот бой.

Ранее чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, что является плодом Советского Союза.

«Я – плод Советского Союза. Молдова и Киргизия были частью СССР. Мои родители познакомились в России. И после развала Союза я начал себя делить. А я принадлежу и России, и Киргизии, и Молдове», – сказал Бивол.

Бокс,Дерек Чисора,Дмитрий Бивол,Александр Усик,
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