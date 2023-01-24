Бивол назвал условие для его боя с Бетербиевым

«Это больше организационный момент. Я и так давно знаю, что он хочет этот поединок, и я этот поединок хочу, но сейчас говорить ему что-то, говорить про него, вызывать его — это бессмысленно, честно скажу. Потому что как бы мы друг друга ни вызывали, без человека, какой-то организации, которая хочет купить этот бой, организовать его, договориться, мы просто будем дальше друг друга вызывать. Нужно, чтобы была какая-то организация», — сказал Бивол на YouTube-канале «Ушатайка».