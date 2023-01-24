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33 минуты назад

Бивол назвал условие для его боя с Бетербиевым

Чемпионат.com

Российский боксёр Дмитрий Бивол высказался по поводу его возможного боя с Артуром Бетербиевым.

Бивол назвал условие для его боя с Бетербиевым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это больше организационный момент. Я и так давно знаю, что он хочет этот поединок, и я этот поединок хочу, но сейчас говорить ему что-то, говорить про него, вызывать его — это бессмысленно, честно скажу. Потому что как бы мы друг друга ни вызывали, без человека, какой-то организации, которая хочет купить этот бой, организовать его, договориться, мы просто будем дальше друг друга вызывать. Нужно, чтобы была какая-то организация», — сказал Бивол на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, Бивол был признан боксёром года по версии журнала The Ring. В борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе, американца Джесси Родригеса.

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