Британский боксер назвал россиянина Бетербиева «псом»

Британский боксер Каллум Джонсон подсказал своему соотечественнику Энтони Ярду способ победы над россиянином Артуром Бетербиевым, обозвав последнего псом. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Джонсон порекомендовал Ярду быть быстрым и сохранять осторожность, ни на секунду не опуская руки, поскольку это даст преимущество оппоненту. По мнению спортсмена, одержать победу он сможет «играя по правилам» россиянина.

«Артур Бетербиев — это пес, он животное. Он, не задумываясь, ударит Ярда по затылку. Необходимо грубить ему, толкать, наносить ему сильные удары. Нужно заставить его чувствовать дискомфорт. Это единственный шанс справиться с ним», — заявил боксер.