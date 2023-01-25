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43 минуты назад

Британский боксер назвал россиянина Бетербиева «псом»

Никита Бородкин

Британский боксер Каллум Джонсон подсказал своему соотечественнику Энтони Ярду способ победы над россиянином Артуром Бетербиевым, обозвав последнего псом. Об этом сообщает РИА Новости.

Британский боксер назвал россиянина Бетербиева «псом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Джонсон порекомендовал Ярду быть быстрым и сохранять осторожность, ни на секунду не опуская руки, поскольку это даст преимущество оппоненту. По мнению спортсмена, одержать победу он сможет «играя по правилам» россиянина.

«Артур Бетербиев — это пес, он животное. Он, не задумываясь, ударит Ярда по затылку. Необходимо грубить ему, толкать, наносить ему сильные удары. Нужно заставить его чувствовать дискомфорт. Это единственный шанс справиться с ним», — заявил боксер.

Напомним, что Джонсон и Бетербиев единственный раз встречались на ринге в 2018 году. Тогда бой завершился победой россиянина нокаутом в четвертом раунде. Ярд встретится с россиянином 28 января — бой должен пройти в Лондоне.

Бокс,Каллум Джонсон,
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