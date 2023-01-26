Хрюнов дал прогноз на поединок Фьюри и Усика

«Поединок завершится победой Тайсона Фьюри. Они в разном душевном состоянии. Тайсон на подъёме. Плюс он весит килограмм на 30 больше. Опять же, действия промоутеров, которые в этом случае будут обладать большими правами», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.