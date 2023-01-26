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1 час назад

Владимир Хрюнов дал прогноз на поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика

Чемпионат.com

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о фаворите поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в этом году.

Хрюнов дал прогноз на поединок Фьюри и Усика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поединок завершится победой Тайсона Фьюри. Они в разном душевном состоянии. Тайсон на подъёме. Плюс он весит килограмм на 30 больше. Опять же, действия промоутеров, которые в этом случае будут обладать большими правами», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее стороны Усика и Фьюри не раз пытались договориться о бое, однако пока к соглашению так и не пришли.

Бокс,Владимир Хрюнов,Тайсон Фьюри,Александр Усик,Сергей Сорокин,
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