Хрюнов дал прогноз на поединок Фьюри и Усика

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о фаворите поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в этом году.
«Поединок завершится победой Тайсона Фьюри. Они в разном душевном состоянии. Тайсон на подъёме. Плюс он весит килограмм на 30 больше. Опять же, действия промоутеров, которые в этом случае будут обладать большими правами», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, ранее стороны Усика и Фьюри не раз пытались договориться о бое, однако пока к соглашению так и не пришли.