Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Бетербиев одержал 19-ю победу нокаутом в 19 боях в карьере

Чемпионат.com

28 января, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» прошёл вечер бокса, главным событием которого стал титульный бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. Досрочную победу в бою в восьмом раунде одержал Бетербиев.

Бетербиев одержал 19-ю победу нокаутом в 19 боях в карьере
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

В восьмой трёхминутке Артуру удалось впервые за бой отправить своего оппонента в нокдаун, Ярд продолжил поединок, однако угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, Бетербиев одержал 19-ю досрочную победу в 19 поединказ в профессиональной карьере. Энтони Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.

В соглавном поединке вечера бокса Артём Далакян (21-0) провёл шестую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в бою против Дэвида Хименеса (12-0).

Бокс,Артем Далакян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители