Бетербиев одержал 19-ю победу нокаутом в 19 боях в карьере

28 января, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» прошёл вечер бокса, главным событием которого стал титульный бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. Досрочную победу в бою в восьмом раунде одержал Бетербиев.

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В восьмой трёхминутке Артуру удалось впервые за бой отправить своего оппонента в нокдаун, Ярд продолжил поединок, однако угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, Бетербиев одержал 19-ю досрочную победу в 19 поединказ в профессиональной карьере. Энтони Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.