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22 минуты назад

Костя Цзю отреагировал на победу Бетербиева над Ярдом

Чемпионат.comиещё 8

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал победу российского непобеждённого боксёра Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

Костя Цзю отреагировал на победу Бетербиева над Ярдом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бой был тяжёлый, но самое главное — победа. Существует такая вещь, как статистика. Через какое-то время в графе «бой» появляется «победа». Поэтому имеет значение даже такой тяжёлый бой, который наверняка поможет ему в дальнейшем.

Судьи были на стороне Ярда? Бой в Англии… Как по-другому?» — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.

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