Кадыров прокомментировал итоги боя Бетербиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал результат боя российского боксера Артура Бетербиева и поздравил его с победой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Дорогой БРАТ, Артур Бетербиев в очередной раз закрепил за собой звание непревзойденного бойца, лучшего в своем деле!» — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что назвать этот бой «зрелищным» и «потрясающим» — сильно преуменьшить. По словам главы Чечни, напряжение между соперниками чувствовалось с первых секунд, однако Бетербиев оказался «на голову выше» соперника.

Кадыров считает, что в этом случае исход сражения был очевиден, так как все бои Бетербиев заканчивал досрочно. Последний поединок не стал исключением. Глава Чечни отметил, что карьера российского спортсмена стремительно развивается, а все бойцы, которые звали себя непобедимыми, остаются позади.

«Я от всей души поздравляю дорогого БРАТА с уверенной победой! Годы упорных тренировок, преданность своему делу и неукротимое желание быть впереди всех своих оппонентов сделали из него настоящего боксера», — указал глава Чечни.

В заключение он пожелал Бетербиеву успехов в будущих боях и достижения поставленных целей.