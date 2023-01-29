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4 минуты назад

Бетербиев проведет следующий бой против британца Смита

Газета.Ruиещё 2

Стал известен следующий соперник российского боксера Артура Бетербиева. Он проведет поединок против британца Каллума Смита.

Бетербиев проведет следующий бой против британца Смита
Фото: TB BoxingTB Boxing

"Бетербиев - один из лучших чемпионов современности, лучший полутяжеловес. Это был его самый тяжелый бой, и ему нужно будет немного отдохнуть. Следующий его соперник - обязательный претендент WBC Каллум Смит", - приводит "Матч ТВ" слова президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана.

Накануне Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе, в восьмом раунде нокаутировав британца Энтони Ярда. Артур одержал на профессиональном ринге 19 побед, и все эти бои он завершил досрочно. Рекорд Каллума Смита составляет 29 побед (21 - нокаутом) при одном поражении: в декабре 2020 года он единогласным решением проиграл мексиканскому боксеру Саулю Альваресу.

Ранее Бетербиев заявил, что хочет встретиться на ринге с непобежденным соотечественником Дмитрием Биволом.

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