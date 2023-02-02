В Федерации бокса России отреагировали на намерение бойкотировать женский ЧМ

— Они это уже делали в конце прошлого года. Сейчас много писем приходит. Мы к этому готовы. Не надо унывать. Когда ты чем то занимаешься, то у тебя нет этой депрессии, а они, видимо, в этой депрессии находятся. Мы — нет. Нам ничего не страшно, — передаёт слова Татьяны Кириенко корреспондент «Матч ТВ».