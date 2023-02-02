В Федерации бокса России отреагировали на намерение бойкотировать женский ЧМ

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко ответила на заявление федераций бокса Швеции и Финляндии о бойкоте женского чемпионата мира 2023 года.
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Нью Дели (Индия) с 15 по 31 марта. В среду совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с немедленным вступлением этого решения в силу. Боксеры будут выступать под национальным флагом и с гимном. В четверг стало известно, что федерации бокса Швеции и Финляндии бойкотируют соревнования, в которых будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии.
— Было заявление финской федерации, что они будут бойкотировать женский чемпионат мира.
— Они это уже делали в конце прошлого года. Сейчас много писем приходит. Мы к этому готовы. Не надо унывать. Когда ты чем то занимаешься, то у тебя нет этой депрессии, а они, видимо, в этой депрессии находятся. Мы — нет. Нам ничего не страшно, — передаёт слова Татьяны Кириенко корреспондент «Матч ТВ».
Соревнования пройдут в 12 весовых категориях. В 2018 году Нью Дели уже принимал женский чемпионат мира. В 2019 м турнир провели в Улан Удэ, в мае 2022 года его принял Стамбул.Прямые трансляции боксерских вечеров смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.