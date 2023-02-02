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51 минуту назад

В Федерации бокса России отреагировали на намерение финнов и шведов бойкотировать женский ЧМ в Индии

Матч ТВиещё 1

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко ответила на заявление федераций бокса Швеции и Финляндии о бойкоте женского чемпионата мира 2023 года.

В Федерации бокса России отреагировали на намерение бойкотировать женский ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Нью Дели (Индия) с 15 по 31 марта. В среду совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с немедленным вступлением этого решения в силу. Боксеры будут выступать под национальным флагом и с гимном. В четверг стало известно, что федерации бокса Швеции и Финляндии бойкотируют соревнования, в которых будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии.

— Было заявление финской федерации, что они будут бойкотировать женский чемпионат мира.

— Они это уже делали в конце прошлого года. Сейчас много писем приходит. Мы к этому готовы. Не надо унывать. Когда ты чем то занимаешься, то у тебя нет этой депрессии, а они, видимо, в этой депрессии находятся. Мы — нет. Нам ничего не страшно, — передаёт слова Татьяны Кириенко корреспондент «Матч ТВ».

Соревнования пройдут в 12 весовых категориях. В 2018 году Нью Дели уже принимал женский чемпионат мира. В 2019 м турнир провели в Улан Удэ, в мае 2022 года его принял Стамбул.Прямые трансляции боксерских вечеров смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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