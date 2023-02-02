Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался об условиях допуска россиян на Олимпийские игры-2024. Его слова приводит «Спорт день за днем».

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Цзю выразил уверенность в том, что отечественные спортсмены поедут в Париж с флагом и гимном.

«Все будет нормально — уверяю вас. Я абсолютно искренне верю в полный допуск российских спортсменов к Олимпийским играм! У меня нет сомнений», — отметил он.

Ранее организаторы Олимпиады-2024 сделали заявление о допуске россиян на турнир. «Что касается присутствия российских и белорусских спортсменов на Играх-2024 в Париже, следует напомнить, что система квалификации определяется Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным паралимпийским комитетом и международными федерациями», — подчеркнули они.

25 января в МОК рассказали, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов и их выступления под нейтральным флагом. Уточнялось, что шанс принять участие в международных турнирах получат только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.