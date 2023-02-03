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4 часа назад

Поветкин оценил защиту Бетербиевым трех чемпионских титулов

Lenta.ru

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин оценил победу соотечественника Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом на вечере бокса в Лондоне. Его слова приводит MMA Metaratings.

Поветкин оценил защиту Бетербиевым трех чемпионских титулов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бетербиев — молодец! Да, у него что-то не получалось, потому что Ярд тоже хороший боксер», — сказал он. Поветкин заявил, что россиянин выполнил свою миссию и, если бы не вмешались секунданты, он бы добил соперника.

29 января Бетербиев одержал победу над Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в карьере Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Ярда теперь 23 победы и три поражения.

Бокс,Александр Поветкин,Артур Бетербиев,
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