Федерация бокса США отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян и белорусов

Сборная США отказалась от участия в чемпионате мира по боксу, где национальная команда России должна выступить под своим флагом.

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В заявлении в числе причин указано решение Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустить российских и белорусских атлетов под национальными флагами. Женский чемпионат мира состоится в Дели с 15 по 31 марта. Мужской турнир пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте.