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30 минут назад

Сборная США отказалась от участия в ЧМ по боксу, где Россия должна выступить под своим флагом

Газета.Ruиещё 4

Сборная США отказалась от участия в чемпионате мира по боксу, где национальная команда России должна выступить под своим флагом.

Федерация бокса США отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян и белорусов
Фото: moniteur.rumoniteur.ru

В заявлении в числе причин указано решение Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустить российских и белорусских атлетов под национальными флагами. Женский чемпионат мира состоится в Дели с 15 по 31 марта. Мужской турнир пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований. В настоящий момент поднимается вопрос о возвращении российских спортсменов на турниры в качестве нейтральных. Ранее глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос заявил, что его организация не собирается бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия российских спортсменов.

Бокс,Умар Кремлев,
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