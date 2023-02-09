Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Главный тренер сборной России по боксу отреагировал на решение США бойкотировать ЧМ

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался по поводу решения сборной США не ехать на чемпионат мира.

В России ответили на решение США бойкотировать ЧМ по боксу
Фото: ТАССТАСС

«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлён. К сожалению, недружественные страны будут бойкотировать или пытаться бойкотировать все соревнования, независимо от того, бокс это или другой вид спорта, когда российская команда будет выходить под российским флагом и в случае победы будет играть российский гимн.

Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за россиян

Я думаю, что вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран. Я считаю, что не нужно идти на поводу у всего этого. Есть правила игры, которые приняло, в частности, руководство IBA. Это личное право американцев — бойкотировать или нет. Не думаю, что отсутствие американских боксёров на что-то сильно повлияет», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бокс,Илья Никульников,Эдуард Кравцов,СБОРНАЯ РОССИИ,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители