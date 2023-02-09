В России ответили на решение США бойкотировать ЧМ по боксу

«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлён. К сожалению, недружественные страны будут бойкотировать или пытаться бойкотировать все соревнования, независимо от того, бокс это или другой вид спорта, когда российская команда будет выходить под российским флагом и в случае победы будет играть российский гимн.