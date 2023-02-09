Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту

Цзю не видит проблемы в отказе сборной США от участия в ЧМ по боксу из-за россиян

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением об отказе сборной США по боксу от участия в женском и мужском чемпионатах мира из-за допуска российских и белорусских спортсменов не в нейтральном статусе.

Костя Цзю отреагировал на бойкот американских боксеров
© Газета.Ru

«Их проблемы. Станет ли чемпионат менее интересным? Если на этот турнире отсутствовали бы россияне, тогда это было бы не очень интересно, а тут… Не хотят, пусть не выступают. Мне даже думать о них не хочется», — приводит слова Цзю «Матч ТВ».

Федерация бокса США объяснила причину отказа решением Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустить российских и белорусских атлетов под национальными флагами.

Женский чемпионат мира состоится в Нью-Дели с 15 по 31 марта. Мужской турнир пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители