Костя Цзю отреагировал на бойкот американских боксеров

«Их проблемы. Станет ли чемпионат менее интересным? Если на этот турнире отсутствовали бы россияне, тогда это было бы не очень интересно, а тут… Не хотят, пусть не выступают. Мне даже думать о них не хочется», — приводит слова Цзю «Матч ТВ».