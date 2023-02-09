Костя Цзю отреагировал на бойкот американских боксеров

Цзю не видит проблемы в отказе сборной США от участия в ЧМ по боксу из-за россиян
Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением об отказе сборной США по боксу от участия в женском и мужском чемпионатах мира из-за допуска российских и белорусских спортсменов не в нейтральном статусе.
«Их проблемы. Станет ли чемпионат менее интересным? Если на этот турнире отсутствовали бы россияне, тогда это было бы не очень интересно, а тут… Не хотят, пусть не выступают. Мне даже думать о них не хочется», — приводит слова Цзю «Матч ТВ».
Федерация бокса США объяснила причину отказа решением Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустить российских и белорусских атлетов под национальными флагами.
Женский чемпионат мира состоится в Нью-Дели с 15 по 31 марта. Мужской турнир пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований.