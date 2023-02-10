Фьюри высказался о бое с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что переговоры по его поединку против украинца Александра Усика пока продолжаются.

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«Переговоры все еще продолжаются. Сплошные разговоры и никакой конкретики. Я поклялся не лезть в эти разговоры. Это вызывает у меня стресс, тревогу и депрессию», — сказал Фьюри в интервью Beyond Radio.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Британец владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 36-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.