Промоутер Фьюри сделал заявление о переговорах с Усиком

«Мы очень, очень близко подошли к завершению сделки. Очень. Если люди Усика прилетят в Великобританию завтра, то мы получим новости для всех. Мы близки к тому, чтобы это сделать. Завтра мы собираемся встретиться. Промоутер Усика, Алекс Красюк, пойдёт со мной на матч «Арсенала» и «Манчестер Сити».