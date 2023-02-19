Кличко пофантазировал о спарринге с Путиным

Украинcкий экc-чемпион мира по бокcу в cупертяжелом веcе Владимир Кличко заявил, что мечтает выйти на ринг c президентом Роccии Владимиром Путиным. Об этом спортсмен рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

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При этом он подчеркнул, что его желание невозможно воплотить в жизнь.

"Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии", — посетовал Кличко.