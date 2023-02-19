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1 час назад

Украинский экс-чемпион мира по боксу Кличко пофантазировал о спарринге с Путиным

Газета.Ruиещё 2

Украинcкий экc-чемпион мира по бокcу в cупертяжелом веcе Владимир Кличко заявил, что мечтает выйти на ринг c президентом Роccии Владимиром Путиным. Об этом спортсмен рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Кличко пофантазировал о спарринге с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом он подчеркнул, что его желание невозможно воплотить в жизнь.

"Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии", — посетовал Кличко.

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Ранее Владимир Кличко заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах представляет интересы России, а не Олимпиады. 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Бокс,Томас Бах,Владимир Кличко,Владимир Путин,
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