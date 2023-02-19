Кличко пофантазировал о спарринге с Путиным

Украинcкий экc-чемпион мира по бокcу в cупертяжелом веcе Владимир Кличко заявил, что мечтает выйти на ринг c президентом Роccии Владимиром Путиным. Об этом спортсмен рассказал в интервью немецкому изданию Bild.
При этом он подчеркнул, что его желание невозможно воплотить в жизнь.
"Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии", — посетовал Кличко.
Ранее Владимир Кличко заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах представляет интересы России, а не Олимпиады. 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.