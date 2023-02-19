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47 минут назад

Швейцария бойкотирует чемпионаты мира по боксу с участием россиян

Советский спортиещё 1

Федерация боксa Швейцарии объявила, что не примет участие в мужском и женском чемпионатах мира по боксу с участием спортсменов из России и Белоруссии, сообщает mma.metaratings.ru.

Швейцария бойкотирует чемпионаты мира по боксу из-за россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женский чемпионат мира состоится в Индии с 15 по 31 марта, а мужской - в Ташкенте с 1 по 14 мая. О бойкоте, который начали США и Ирландия, помимо Швейцарии объявили Швеция, Чехия, Великобритания, Канада и Польша.

Британские спортсменки бойкотируют чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян

Напомним, что прошлой осенью Международная ассоциация бокса отменила все санкции в отношении России и Белоруссии, заявив, что спорт должен быть вне политики.

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