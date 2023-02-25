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53 минуты назад

Тренер Усика обвинил Тайсона Фьюри в трусости

Чемпионат.comиещё 3

Тренер украинского боксёра Александра Усика Сергей Лапин высказался о том, что бой его подопечного с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе до сих пор не был объявлен официально.

Тренер Усика обвинил Тайсона Фьюри в трусости
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Получается так, что великой Тайсон Фьюри ростом в 210 сантиметров всеми силами избегает боя с Александром Усиком, хотя говорит, что никого не избегает. Тайсон называет Александра кроликом и средневесом, но Саша готов доказать, что он лучший тяжеловес. А Фьюри, видимо, потерял и смелость, и ручку для подписания контракта.

Мы ждём контракт, всё зависит от желания Фьюри. Александр сразу сказал, что готов драться когда угодно и где угодно. Но, судя по всему, пузатый Фьюри видит в Усике чересчур большую угрозу», — сказал тренер в разговоре с Safe Betting Sites.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри с Усиком может пройти 29 апреля.

Бокс,Тайсон Фьюри,Александр Усик,Сергей Лапин,
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