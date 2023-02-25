Тренер Усика обвинил Тайсона Фьюри в трусости

«Получается так, что великой Тайсон Фьюри ростом в 210 сантиметров всеми силами избегает боя с Александром Усиком, хотя говорит, что никого не избегает. Тайсон называет Александра кроликом и средневесом, но Саша готов доказать, что он лучший тяжеловес. А Фьюри, видимо, потерял и смелость, и ручку для подписания контракта.