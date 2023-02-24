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59 минут назад

Криштиану Роналду посетит бой Джейка Пола и Томми Фьюри

Чемпионат.comиещё 1

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду планирует посетить боксёрский поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри в ближайшие выходные.

Криштиану Роналду посетит бой Джейка Пола и Томми Фьюри
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Известный журналист Пирс Морган, который находится в хороших отношениях с Криштиану, сообщил об этом на шоу Piers Morgan Uncensored на Talk Sport после интервью с Джейком Полом.

«Криштиану Роналду только что сообщил мне, что посетит бой в воскресенье. И он думает, что поединок получится отличным. Так считают многие, в том числе и мы», — заявил Морган в конце шоу.

Поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри пройдёт в Саудовской Аравии в ночь с 25 на 26 февраля. Оба боксёра ещё не потерпели ни одного поражения. У Джейка Пола шесть побед, у Томми Фьюри — восемь.

Бокс,Пирс Морган,Криштиану Роналду,
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