Мейвезер провел выставочный бой с Чалмерсом

Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провёл бой с британским бойцом смешанных единоборств Аароном Чалмерсом.

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Бой продлился все восемь раундов. Несмотря на существенное преимущество Мейвезер не смог нокаутировать своего оппонента. Победитель боя не был объявлен, поскольку поединок был выставочным.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер-младший должен был подраться с кикбоксёром Лиамом Харрисоном, однако тот выбыл из-за травмы ноги, после чего был заменён на Аарона Чалмерса.