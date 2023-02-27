Стал известен победитель в бою Томми Фьюри и Джейка Пола

В ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный боксёрский вечер. В главном бою сразились Джейк Пол и Томми Фьюри.

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Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка Пола.

Для Пола этот бой стал седьмым в боксёрской карьере. Ранее он побеждал экс-бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву.

Фьюри до поединка с Полом провёл 8 боёв и ни разу не проиграл.