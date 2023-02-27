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1 час назад

Томми Фьюри победил Джейка Пола раздельным решением судей

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В ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный боксёрский вечер. В главном бою сразились Джейк Пол и Томми Фьюри.

Стал известен победитель в бою Томми Фьюри и Джейка Пола
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка Пола.

Для Пола этот бой стал седьмым в боксёрской карьере. Ранее он побеждал экс-бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву.

Фьюри до поединка с Полом провёл 8 боёв и ни разу не проиграл.

Напомним, гарантированный гонорар Пола за бой составит $ 3,2 млн, а с учётом 65% доходов от PPV он может возрасти до $ 8,6 млн, включая рекламные контракты. Гарантированный гонорар Томми Фьюри составляет $ 2 млн, и он тоже может возрасти за счёт платной трансляции до $ 4,5 млн.

Бокс,Бен Аскрен,
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