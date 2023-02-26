Уайт высказался о трёхлетнем простое Джона Джонса

«Мы, конечно же, с ним общались, переписывались, но я не задавал слишком много вопросов по этому поводу. Скушайте, Джон уже целую вечность в этом спорте и он величайший боец в истории. Он вложил время в переход в тяжёлый вес, всё делает как надо. Джонс не намотал этот вес на себя за пару месяцев, а потратил годы. Думаю, он понимает, что делает», — сказал Уайт на пресс-конференции.