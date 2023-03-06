Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер на два года, сообщается на сайте FIG. Таков итог судебного разбирательства, начатого после снятия Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Публичные заявления Винер в СМИ после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио-2020 признаны оскорбительными и нарушившими правила FIG, как и отказ ответчиков должным образом сотрудничать со следствием.

Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования в любом качестве, включая работу в качестве тренера. Санкции будут действовать в течение двух лет и начнутся на следующий день после возвращения российских гимнастов на международные соревнования, если это случится в течение пяти лет. Если это случится позже, срок отстранения будет уменьшен.