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14 часов назад

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Чемпионат.comиещё 6

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер на два года, сообщается на сайте FIG. Таков итог судебного разбирательства, начатого после снятия Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Публичные заявления Винер в СМИ после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио-2020 признаны оскорбительными и нарушившими правила FIG, как и отказ ответчиков должным образом сотрудничать со следствием.

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования в любом качестве, включая работу в качестве тренера. Санкции будут действовать в течение двух лет и начнутся на следующий день после возвращения российских гимнастов на международные соревнования, если это случится в течение пяти лет. Если это случится позже, срок отстранения будет уменьшен.

Отмечается, что Винер в 2008 году уже получала официальное предупреждение за публичные заявления, которые в то время считались нарушающими правила этики FIG. Нынешнее решение об отстранении Винер может быть обжаловано в течение 21 дня.

Бокс,Наталья Кузьмина,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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