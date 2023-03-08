Тим Цзю сравнил себя с Роналду

Когда я был маленьким, мой отец был сержантом в армии, и у него был особый подход к жизни. Так вот я в два раза ответственнее моего отца. Самое смешное, что я вообще не устаю на ринге. Сейчас я мог бы задавить кого угодно», — передает слова Цзю-младшего Boxing Scene.