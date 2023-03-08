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1 час назад

Тим Цзю сравнил себя с Роналду

Газета.Ru

Российско-австралийский боксер Тим Цзю признался, что подходит к своему образу жизни так же профессионально, как и футболист Криштиану Роналду.

Тим Цзю сравнил себя с Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я делал все, чтобы быть на высоте. Я немного исследовал историю Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксер. Но и он, и я подходим к жизни одинаково, мы на 100% преданы своему делу. Например, что я ем, когда я ем — это все проявления профессионализма.

Когда я был маленьким, мой отец был сержантом в армии, и у него был особый подход к жизни. Так вот я в два раза ответственнее моего отца. Самое смешное, что я вообще не устаю на ринге. Сейчас я мог бы задавить кого угодно», — передает слова Цзю-младшего Boxing Scene.

Цзю выступает в первой средней и в средней весовых категориях. Он является действующим чемпионом по версии WBO Global, Азиатско-Тихоокеанский чемпионом по версиям WBO Asia Pacific и IBF Australasian, чемпионом Британского содружества по версии CBC в 1-м среднем весе.

Свой последний бой Тим Цзю провел против американца Террела Гуше. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Цзю. Бой из 12 раундов прошел с заметным преимуществом Цзю.

12 марта Цзю выйдет на ринг против Тони Харрисона (поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBO в 1-м среднем весе).

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