Цзю прокомментировал победы сыновей на турнире по боксу в Сиднее

— Самое главное, что Тим и Никита победили. Это были не легкие бои, но концовки оба провели хорошо. Как отец, конечно, я сильно рад. Когда сын становится чемпионом мира — это очень сильное достижение. Надеюсь, что Тим так и продолжит в будущем, — сказал Константин Цзю «Матч ТВ».