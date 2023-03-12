Цзю прокомментировал победы сыновей на турнире по боксу в Сиднее

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал «Матч ТВ» победы своих сыновей Тима и Никиты Цзю на турнире по боксу в Сиднее.
В понедельник австралийский боец Тим Цзю победил американца Тони Харрисона в поединке за вакантный временный титул по версии WBO в первом среднем весе. Бой завершился в девятом раунде победой техническим нокаутом. Также свой бой в Сиднее провел еще один сын Константина Цзю — 24 летний Никита. Он одержал победу над австралийцем Бо Белбином.
— Самое главное, что Тим и Никита победили. Это были не легкие бои, но концовки оба провели хорошо. Как отец, конечно, я сильно рад. Когда сын становится чемпионом мира — это очень сильное достижение. Надеюсь, что Тим так и продолжит в будущем, — сказал Константин Цзю «Матч ТВ».
Для непобежденного 28 летнего Тима Цзю эта победа стала 22 й на профессиональном ринге (16 — нокаутом).
Турнир в прямом эфире транслировал телеканал «Матч ТВ», а также сайты sportbox.ru и matchtv.ru.